Президент Ірану підписав закон про визнання Пентагону терористичною організацією

Президент Ірану Хассан Рухані підписав закон про визнання армії США і Пентагону терористичними організаціями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tasnim.

Рухані доручив відповідним організаціям виконати резолюцію, яка була прийнята під час засідання парламенту минулого тижня.

Іранські депутати одностайно проголосували за екстрену пропозицію про визнання американських військових терористами у відповідь на вбивство іранського командувача генерал-лейтенанта Касема Сулеймані.

Він був убитий в результаті авіаудару США по району біля аеропорту столиці Іраку Багдада.

Також законодавці прийняли рішення про збільшення фінансування на 200 млн євро силам спеціального призначення "Кудс", якими керував загиблий генерал.

Детальніше читайте у статті: "Як вбивство іранського генерала може вплинути навіть на Україну".