Парламент Ірану оголосив армію США терористичною організацією

Парламент ісламської республіки Іран одноголосно проголосував за визнання армії США та Пентагону терористичними організаціями.

Про це повідомляє "Європейська правда" із висиланням на агенцію Tasnim.

Рішення було прийнято в зв'язку з убивством в ніч на 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Він був убитий в результаті авіаудару США по району біля аеропорту столиці Іраку Багдада.

Також законодавці прийняли рішення про збільшення фінансування на 200 млн євро силам спеціального призначення "Кудс", якими керував загиблий генерал.

Нагадаємо, раніше уряд Ірану оголосив про остаточний вихід з "ядерної угоди", яка накладала обмеження на рівень та обсяги збагачення урану.

Парламент Іраку в неділю прийняв резолюцію, в якій просив уряд скасувати прохання до США про допомогу країні. Трамп пригрозив Багдаду санкціями, "яких вони ніколи не бачили".

Детальніше читайте у статті: Як вбивство іранського генерала може вплинути навіть на Україну.