ЄС заборонив пестицид компанії Bayer за його шкоду бджолам

У понеділок Єврокомісія вирішила не поновлювати дозвіл на пестицид, який шкодить бджолам, фактично заборонивши інсектицид німецької компанії Bayer, відомий як тіаклоприд.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на агентство Reuters.

Рішення було ухвалене вслід за тим, як його погодили у жовтні більшість урядів країн ЄС на основі пропозиції Єврокомісії.

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"Існують екологічні занепокоєння, пов'язані з використанням цього пестициду, зокрема, через його вплив на підземні води, а також на здоров'я людини стосовно репродуктивної токсичності", - заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

Фермерам не буде дозволено використовувати інсектицид, який продається під брендами Calypso і Biscaya, після 30 квітня цього року — тоді закінчиться термін його чинного дозволу.

Європейське агентство з безпеки харчових продуктів у січні минулого року висловило стурбованість з приводу того, що активна речовина — токсична для людини і знаходиться в дуже великій концентрації в грунтових водах.

За словами дослідників, пестицид не тільки вбиває шкідливих комах, а й завдає шкоди бджолам і джмелям, послаблює їх імунну систему і погіршує їх розмноження.

ЄС заборонив використання трьох так званих неонікотиноїдів за винятком теплиць у квітні 2018 року.