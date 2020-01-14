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ЕС запретил пестицид компании Bayer из-за его вреда пчелам

Вторник, 14 января 2020, 09:40

В понедельник Еврокомиссия решила не возобновлять разрешение на пестицид, который вредит пчелам, фактически запретив инсектицид немецкой компании Bayer, известный как тиаклоприд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Решение было принято следом за тем, как его согласовали в октябре большинство правительств стран ЕС на основе предложения Еврокомиссии.

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"Существует экологическая обеспокоенность, связанная с использованием этого пестицида, в частности, из-за его влияния на подземные воды, а также на здоровье человека в отношении репродуктивной токсичности", - заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Фермерам не будет позволено использовать инсектицид, который продается под брендами Calypso и Biscaya, после 30 апреля этого года - тогда закончится срок его действующего разрешения.

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов в январе прошлого года выразило обеспокоенность по поводу того, что активное вещество инсектицида токсично для человека и находится в очень большой концентрации в грунтовых водах.

По словам исследователей, пестицид не только убивает насекомых-вредителей, но и наносит вред пчелам и шмелям, ослабляет их иммунную систему и ухудшает их размножение.

ЕС запретил использование трех так называемых неоникотиноидов где-либо, за исключением теплиц, в апреле 2018 года.

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