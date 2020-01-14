У Раді назвали наступника Яременка на посаді голови міжнародного комітету

Головою комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва замість Богдана Яременка стане депутат від партії "Слуга народу" Олександр Мережко.

Про це заявив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Замість пані Венедіктової, ми визначилися, що це буде пан Костін. А з міжнародної політики - пан Мережко", - сказав Арахамія.

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Мережко є депутатом-списочником від "Слуги народу". До висунення фракцією на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики був головою підкомітету цивільного та адміністративного законодавства правового комітету Верховної Ради.

На момент обрання народним депутатом - професор кафедри права, Київський національний лінгвістичний університет.

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти сфотографували у Верховній Раді, як Яременко під час роботи в сесійній залі домовляється в мережі знайомств про зустріч за гроші.

Спершу Яременко заявив нібито про провокацію для журналістів, проте згодом попросив вибачення у всіх, кому створив проблеми своїм вчинком, і написав заяву про відставку.

Втім, попри це він досі очолює комітет, нового очільника, ймовірно, затвердять на наступному сесійному засіданні.