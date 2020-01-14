В Раде назвали преемника Яременко в должности главы международного комитета

Председателем комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко станет депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко.

Об этом заявил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Вместо госпожи Венедиктовой, мы определились, будет господин Костин. А по международной политике - господин Мережко", - сказал Арахамия.

Мережко является депутатом-списочником от "Слуги народа". До выдвижения фракцией на должность председателя комитета по вопросам внешней политики был председателем подкомитета гражданского и административного законодательства правового комитета Верховной рады.

На момент избрания народным депутатом - профессор кафедры права Киевского национального лингвистического университета.

Напомним, 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной раде, как Яременко во время работы в сессионном зале договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.

Сначала Яременко заявил якобы о провокации для журналистов, однако впоследствии попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком, и написал заявление об отставке с поста главы комитета.

Впрочем, несмотря на это, он до сих пор возглавляет комитет, нового руководителя, вероятно, утвердят на следующем сессионном заседании.