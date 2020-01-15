"Зніміть дуру Йованович": оприлюднене листування Луценка та Зе-команди з помічником Джуліані

Колишній генпрокурор Юрій Луценко наполягав на відкликанні тодішнього посла США в Україні Марі Йованович у листуванні з Левом Парнасом, соратником особистого адвоката Трампа Руді Джуліані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненому Палатою представників Конгресу США листуванні Парнаса з низкою українських політиків і чиновників.

Зокрема, у переписці у Whattsapp Луценко у березні минулого року нарікав Парнасу на те, що "посол відкрито закликала звільнити главу САП", "посол вказала на поганий підбір суддів Верховного суду".

"Якщо ви не приймаєте рішення щодо мадам – ви ставите під сумнів всі мої заяви", - заявив Луценко.

При цьому він хвалиться своїми "успіхами", зазначаючи, що "тільки ви не можете зняти одну дуру".

"Вона не проста дура, повір мені. І нікуди вона не подінеться", - відповів на це Парнас.

Також з листування видно, як Парнас на початку травня намагався встановити контакти з наближчим оточенням новообраного президента – Іваном Бакановим, Сергієм Шефіром, Арсеном Аваковим, Андрієм Єрмаком.

При цьому, як видно з ланцюжка листування, майже всі співрозмовники Парнаса залишали його останні повідомлення без відповіді. Особливо емоційним вийшов останній діалог з Аваковим, через якого Парнас намагався вийти на контакт з Шефіром, наполягаючи на важливості розмови. Однак і це повідомлення було залишене без відповіді.

Нагадаємо, у листопаді колишній генпрокурор України Юрій Луценко звинуватив експосла США в Україні Марі Йованович у брехні під присягою.