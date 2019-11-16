Луценко звинуватив експосла США у брехні під присягою
Колишній генпрокурор України Юрій Луценко звинуватив експосла США в Україні Марі Йованович у брехні під присягою.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Йованович напередодні під час відкритих слухань у Палаті представників США в рамках розслідування імпічменту президента Дональда Трампа заявила, що ніколи не давала вказівок Луценку щодо людей, проти яких необхідно проводити розслідування в Україні.
Луценко, який висунув це твердження, визнав, що цього списку не існувало, зазначила вона.
Йованович також розповіла, що "українці, які хотіла грати за корумпованими правилами", намагались змістити її з посади.
"Вона бреше. І я маю докази", - такий коментар Луценко зробив у соцмережі Facebook.
Як відомо, 13 листопада Палата представників Конгресу США розпочала публічну фазу слухань у справі імпічменту Трампа. Перед законодавцями перед Йованович виступили двоє свідків – тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор і заступник помічника державного секретаря з європейських та євразійських справ Джордж Кент.
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