"Снимите дуру Йованович": обнародована переписка Луценко и Зе-команды с помощником Джулиани

Бывший генпрокурор Юрий Луценко настаивал на отзыве посла США в Украине Мари Йованович в переписке с Львом Парнасом, соратником личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованной Палатой представителей Конгресса США переписке Парнаса с рядом украинских политиков и чиновников.

В частности, в переписке в Whattsapp Луценко в марте прошлого года указывал Парнасу на то, что "посол открыто призвала уволить главу САП", "посол указала на плохой подбор судей Верховного суда".

"Если вы не принимаете решение по мадам - ​​вы ставите под сомнение все мои заявления", - заявил Луценко.

При этом он хвастается своими "успехами", отмечая, что "только вы не можете снять одну дуру".

"Она не простая дура, поверь мне. И никуда она не денется", - ответил на это Парнас.

Также из переписки видно, как Парнас в начале мая пытался установить контакты с близким окружением новоизбранного президента-Иваном Бакановым, Сергеем Шефиром, Арсеном Аваковым, Андреем Ермаком.

При этом, как видно из цепочки переписки, почти все собеседники Парнаса оставляли его последние сообщения без ответа.

Напомним, в ноябре бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил экс-посла США в Украине Мари Йованович во лжи под присягой.