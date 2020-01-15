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Літак Варшава-Москва з 63 пасажирами на борту повернувся назад до аеропорту

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Літак Варшава-Москва з 63 пасажирами на борту повернувся назад до аеропорту

Середа, 15 січня 2020, 15:18

Літак компанії LOT з Варшави до Москви з 63 пасажирами на борту повернувся назад до аеропорту імені Шопена, благополучно приземлившись.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Через кілька десятків хвилин після зльоту бортовий комп'ютер видав повідомлення про те, що слід провести технічний огляд. Це мала бути додаткова перевірка системи електропостачання. Командир екіпажу вирішив повернутися до Варшави.

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Як запевняє перевізник, загрози пасажирам не було, і такий вид повідомлення є рекомендацією для екіпажу, немає жодного зобов’язання приземлятися негайно, натомість перевірку слід провести, коли є така можливість.

За словами представника LOT, після огляду літак знову вилетить до Москви. Очікується, що затримка складе близько двох годин.

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