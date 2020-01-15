Самолет Варшава-Москва с 63 пассажирами на борту вернулся в аэропорт
Самолет компании LOT из Варшавы в Москву с 63 пассажирами на борту вернулся в аэропорт имени Шопена, благополучно приземлившись.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Через несколько десятков минут после взлета бортовой компьютер выдал сообщение о том, что следует провести технический осмотр. Это должна была быть дополнительная проверка системы электроснабжения. Командир экипажа решил вернуться в Варшаву.
Как уверяет перевозчик, угрозы для пассажиров не было, и такой вид сообщения является рекомендацией для экипажа, нет ни одного обязательства приземляться немедленно, но проверку следует провести, когда есть такая возможность.
По словам представителя LOT, после осмотра самолет снова вылетит в Москву. Ожидается, что задержка составит около двух часов.