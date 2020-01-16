Кількість жертв вибуху на заводі у Каталонії зросла до трьох

Збільшилася кількість загиблих у результаті масштабного вибуху на нафтохімічному заводі в Каталонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Чоловік, який отримав важкі травми внаслідок вибуху і пожежі в Таррагоні, помер у середу в лікарні Валь д'Tброн в Барселоні, куди він був госпіталізований з опіками 90% тіла.

У лікарні Барселони перебуває ще один робітник, чий стан, як і раніше, вкрай важкий.

Таким чином, внаслідок вибуху загинули три людини. Одна з жертв загинула від обвалу будинку під дією ударної хвилі після вибуху на заводі. Ще одного чоловіка спочатку вважали зниклим безвісти, а пізніше знайшли мертвим під уламками заводу.

Завод, на якому сталася аварія, - єдиний в Іспанії виробник етиленоксиду, хімічної сполуки, що використовується для виготовлення мийних засобів, розчинників та інших продуктів, а також гліколю, одного з основних сировинних матеріалів у виробництві пластмаси.