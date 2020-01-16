Число жертв взрыва на заводе в Каталонии возросло до трех

Увеличилось число погибших в результате масштабного взрыва на нефтехимическом заводе в Каталонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Мужчина, получивший тяжелые травмы в результате взрыва и пожара в Таррагоне, умер в среду в больнице Валь д'Tброн в Барселоне, куда он был госпитализирован с ожогами 90% тела.

В больнице Барселоны находится еще один рабочий, чье состояние остается крайне тяжелым.

Таким образом, в результате взрыва погибли три человека. Одна из жертв погибла в результате обрушения дома от ударной волны после взрыва на заводе. Еще одного мужчину сначала считали пропавшим без вести, а позже нашли мертвым под обломками завода.

Завод, на котором произошла авария, - единственный в Испании производитель этиленоксида, химического соединения, используемого для изготовления моющих средств, растворителей и других продуктов, а также гликоля, одного из основных сырьевых материалов в производстве пластмассы.