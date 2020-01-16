У Словаччині затримали колишнього генпрокурора

Співробітники Національного кримінального агентства Словаччини затримали колишнього генерального прокурора Доброслава Трнку за звинуваченням у зловживанні владою на державній службі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Aktuality.

"Співробітники НКА затримали і звинуватили Доброслава Трнку в перевищенні повноважень посадової особи у зв'язку зі скоєним злочином. Ми надамо додаткову інформацію пізніше, якщо це буде можливо", - повідомило агентство.

Вперше звинувачення щодо колишнього генпрокурора прозвучали місяць тому у зв'язку з приховуванням ним записів у масштабній корупційній справі "Горила".

Записи були знайдені в ході розслідування вбивства журналіста Яна Куцяка і його нареченої.

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"Обвинувачений скоїв злочин у період з 2007 по 2014 рік, коли, будучи державним службовцем, не виконав свої зобов'язання за Кримінально-процесуальним кодексом і після отримання аудіозапису від розвідувальної операції Служби безпеки під кодовою назвою "Горила" він приховав його і не передав правоохоронним органам", - повідомили в поліції.

На одному з записів Трнка розмовляє з бізнесменом Маріаном Кочнером, якого звинувачують у замовленні вбивства журналіста і його нареченої.

Доброслав Трнка був генпрокурором Словаччини з 2004 по 2011 рік.