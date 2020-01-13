Колишній військовий зізнався у вбивстві словацького журналіста і його нареченої

Підозрюваний найманий вбивця на суді 13 січня визнав свою вину у вбивстві журналіста-розслідувача та його нареченої в Словаччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Колишній військовий Мирослав Марчек визнав, що застрелив Яна Куцяка та Мартіну Кушнірову у лютому 2018 року. Ще троє підсудних, зокрема бізнесмен, звинувачений у замовленні вбивства, не визнали себе винними у вбивстві.

Прокурори суду в місті Пезінок, що на північ від столиці Братислави, кажуть, що загалом було заплачено 70 тис. євро. Підозрюваний натхненник злочину Маріан Кочнер - бізнесмен, який нібито погрожував журналісту після публікації історії про нього.

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27-річного Куцяка застрелили в груди, а Кушнірову - в голову в їхньому будинку в місті Велька Мача, на схід від Братислави, 21 лютого 2018 року.

Вбивства викликали великі вуличні протести та політичну кризу, яка призвела до краху попереднього уряду. Куцяк також розслідував можливу корупцію уряду.

Чотирьом підсудним загрожують можливі тюремні терміни від 25 років до довічно. П’ятий підозрюваний уклав угоду про співпрацю з прокурорами в обмін на менший вирок і 30 грудня отримав 15-річний термін ув'язнення.

Наразі невідомо, коли може бути винесений вирок.