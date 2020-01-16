В Словакии задержали бывшего генпрокурора

Сотрудники Национального уголовного агентства Словакии задержали бывшего генерального прокурора Доброслава Трнку по обвинению в злоупотреблении властью на государственной службе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Aktuality.

"Сотрудники агентства задержали и обвинили Доброслава Трнку в превышении полномочий должностного лица в связи с совершенным преступлением. Мы предоставим дополнительную информацию позже, если это будет возможно", - сообщило агентство.

Впервые обвинения в отношении бывшего генпрокурора прозвучали месяц назад в связи с сокрытием им записей по масштабному коррупционному делу "Горилла".

Записи были найдены в ходе расследования убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты.

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"Обвиняемый совершил преступление в период с 2007 по 2014 год, когда, будучи государственным служащим, не выполнил свои обязательства по Уголовно-процессуальному кодексу и после получения аудиозаписи от разведывательной операции Службы безопасности под кодовым названием "Горилла" он скрыл его и не передал правоохранительным органам", - сообщили в полиции.

На одной из записей Трнка беседует с бизнесменом Марианом Кочнером, которого обвиняют в заказе убийства журналиста и его невесты.

Доброслав Трнка был генпрокурором Словакии с 2004 по 2011 год.