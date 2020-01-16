Уряд Німеччини заплатить 40 млрд євро компенсацій за відмову від ТЕС на бурому вугіллі

Уряд Німеччини заплатить компенсацію в розмірі близько 40 мільярдів євро регіонам та компаніям в рамках планів припинити використання бурого вугілля в електростанціях до 2038 року.

Про це заявив міністр економіки Петер Альтмаєр, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Плани є частиною заходів, спрямованих на скорочення викидів парникових газів у найбільшій економіці Європи до 2030 року до 55% від рівня 1990 року. Буре вугілля вважається найбільш забруднюючим видом вугілля, частково тому, що його низький вміст тепла означає, що його потрібно спалювати більше.

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Уряд погодився виплатити до 2038 року понад 14 млрд євро допомоги федеральним землям Бранденбург, Північний Рейн Вестфалія, Саксонія та Саксонія-Ангальт, яких найбільше торкнеться відмова від вугілля.

Енергетичні компанії, які конкурують на міжнародному рівні, матимуть право на щорічні субсидії з 2023 року для компенсації більших витрат на електроенергію, викликаних відмовою від вугілля. Деталі щодо цих субсидій поки невідомі.

Два урядові джерела повідомили Reuters, що Берлін планує виплатити другій за величиною енергетичній компанії країни RWE близько 2,6 млрд євро компенсації за закриття вугільних станцій.

Гірнича компанія Mibrag, що належить чеській енергетичній групі EPH, швидше за все, отримає 1,75 мільярда євро компенсації.

Втрати енергії, спричинені відмовою від вугілля, повинні бути компенсовані додаванням потужностей із природним газом на існуючих заводах.

Німеччина є найбільшим у світі виробником бурого вугілля, і з нього виробляється близько 19% електроенергії країни.