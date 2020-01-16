Правительство Германии заплатит 40 млрд евро компенсаций за отказ от ТЭС на буром угле

Правительство Германии заплатит компенсацию в размере около 40 млрд евро регионам и компаниям в рамках планов прекратить использование бурого угля в электростанциях до 2038 года.

Об этом заявил министр экономики Петер Альтмайер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Планы является частью мер, направленных на сокращение выбросов парниковых газов в крупнейшей экономике Европы в 2030 году до 55% от уровня 1990 года. Бурый уголь считается наиболее загрязняющим видом угля, отчасти потому, что его низкое содержание тепла означает, что его нужно сжигать больше.

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Правительство согласилось выплатить до 2038 года более 14 млрд евро помощи федеральным землям Бранденбург, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония и Саксония-Анхальт, которых больше всего затронет отказ от угля.

Энергетические компании, которые конкурируют на международном уровне, будут иметь право на ежегодные субсидии с 2023 года для компенсации больших затрат на электроэнергию, вызванных отказом от угля. Детали относительно этих субсидий пока неизвестны.

Два правительственные источники сообщили Reuters, что Берлин планирует выплатить второй по величине энергетической компании страны RWE около 2,6 млрд евро компенсации за закрытие угольных станций.

Горная компания Mibrag, принадлежащая чешской энергетической группе EPH, скорее всего, получит 1,75 миллиарда евро компенсации.

Потери энергии, вызванные отказом от угля, должны быть компенсированы добавлением мощностей на природном газе на существующих заводах.

Германия является крупнейшим в мире производителем бурого угля, и из него производится около 19% электроэнергии страны.