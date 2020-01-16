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Україна готова імпортувати з Польщі до 80% потреб у газі

Четвер, 16 січня 2020, 18:30

Україна може за рік отримувати з Польщі 6,6 млрд кубометрів газу шляхом фізичних поставок, а ще 3,2 млрд кубометрів може забезпечити віртуальний реверс.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Facebook заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС" Сергій Макогон.

"Ми готові з нашого боку приймати в українську систему до 6,6 млрд кубометрів газу на рік. Питання лише в наявності потрібного обсягу газу та тиску з польської сторони", - сказав Макогон.

Україна вже має два з'єднання із ГТС Польщі - Дроздовичі й Германовичі - за допомогою яких можуть здійснюватися постачання. 

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"6,6 млрд кубометрів - це навіть більше поточної потужності терміналу СПГ в Свіноуйсті (5 млрд кубометрів). За сумарної потреби в імпорті у 8-9 млрд кубометрів поточні потужності покривають до 80% сумарного імпорту", - сказав Макогон.

Він зазначив, що після підписання прямої угоди між операторами ГТС стала доступна можливість віртуального імпорту з Польщі.

"Це означає, що ми можемо імпортувати весь обсяг, який проходить через Україну до Польщі. Сьогодні через нас у Польщу йде 9 млн кубометрів на добу, отже ці ж 9 млн кубометрів можуть бути імпортовані через механізм віртуального реверсу. А це 3,2 млрд кубометрів на рік", - додав Макогон.

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