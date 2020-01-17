"Пародія, що ображає члена ЄС": Польща розкритикувала думку Венеціанської комісії

Польща вороже відреагувала на критику експертів Венеціанської комісії поправок в законодавство про судову систему.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Закон, який очікує прийняття в Польщі і дає політикам право звільняти або штрафувати суддів, ще більше підірве судову незалежність в країні і порушить принципи Європейського Союзу, заявили в четвер експерти "Венеціанки".

Члени Венеціанської комісії на прохання спікера Сенату країни обговорили ряд пропонованих змін до законодавства Польщі про судову систему. Вони випустили термінову думку, оскільки Сенат обговорює закон.

Міністр юстиції Польщі відреагував на критичну оцінку комісії вороже, назвавши думку групи з семи членів "пародією", яка образила країну-члена ЄС.

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"Ніхто не повинен читати нам нотації і говорити, що він кращий, мудріший, що у нього велика цивілізаційна база", - сказав міністр юстиції Збігнєв Зьобро.

Кілька експертів комісії були у Варшаві минулого тижня на запрошення спікера Сенату Томаша Гродзького, опозиційного політика, який виступає проти закону, схваленого минулого місяця законодавцями в нижній палаті парламенту.

Польська керівна партія розробила та внесла зміни до законодавства, стверджуючи, що вони спрямовані на запобігання "анархії" серед суддів, деякі з яких критикують попередні зміни, внесені партією в систему правосуддя.