"Пародия, оскорбляющая члена ЕС": Польша раскритиковала мнение Венецианской комиссии

Польша враждебно отреагировала на критику экспертов Венецианской комиссии поправок в законодательство о судебной системе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Закон, который ожидает принятия в Польше и дает политикам право увольнять или штрафовать судей, еще больше подорвет судебную независимость в стране и нарушит принципы Европейского Союза, заявили в четверг эксперты "Венецианки".

Члены Венецианской комиссии по просьбе спикера Сената страны обсудили ряд предлагаемых изменений в законодательство Польши о судебной системе. Они выпустили срочное заключение, поскольку Сенат обсуждает закон.

Министр юстиции Польши отреагировал на критическую оценку комиссии враждебно, назвав мнению группы из семи членов "пародией", которая оскорбила страну-члена ЕС.

"Никто не должен читать нам нотации и говорить, что он лучше, мудрее, что у него большая цивилизационная база", - сказал министр юстиции Збигнев Зьобро.

Несколько экспертов комиссии были в Варшаве на прошлой неделе по приглашению спикера Сената Томаша Гродзкого, оппозиционного политика, выступающего против закона, одобренного в прошлом месяце законодателями в нижней палате парламента.

Польская правящая партия разработала и внесла изменения в законодательство, утверждая, что они направлены на избежание "анархии" среди судей, некоторые из которых критикуют предыдущие изменения, внесенные партией в систему правосудия.