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Брюссель попросив Суд ЄС про проміжні заходи щодо Польщі через судову реформу

Середа, 15 січня 2020, 11:17

Єврокомісія попросила Суд ЄС запровадити проміжні заходи щодо Польщі через її нову дисциплінарну палату Верховного суду.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", у Twitter написав єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

"Сьогодні Єврокомісія вирішила просити Суд ЄС про введення тимчасових заходів, що наказують уряду Польщі призупинити діяльність Дисциплінарної палати Верховного Суду. Ми як і раніше готові вести з Польщею конструктивний діалог, заснований на справедливості і повазі" - зазначив він.

У свою чергу віцепрезидент Єврокомісії Вєра Юрова пояснила, що дане клопотання є частиною розпочатої Брюсселем санкційної процедури щодо судової реформи в Польщі.

Влада Польщі проводить реформу судової системи з 2015 року.

Останній крок був зроблений 12 грудня 2019 року, коли керівна партія внесла до парламенту законопроєкт, що пропонує заборонити суддям займатися політичною діяльністю, а також накладати на них дисциплінарні стягнення, якщо вони ставлять під сумнів "умови служби або законність призначення" інших суддів.

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