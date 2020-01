Брюссель попросив Суд ЄС про проміжні заходи щодо Польщі через судову реформу

Єврокомісія попросила Суд ЄС запровадити проміжні заходи щодо Польщі через її нову дисциплінарну палату Верховного суду.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", у Twitter написав єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

"Сьогодні Єврокомісія вирішила просити Суд ЄС про введення тимчасових заходів, що наказують уряду Польщі призупинити діяльність Дисциплінарної палати Верховного Суду. Ми як і раніше готові вести з Польщею конструктивний діалог, заснований на справедливості і повазі" - зазначив він.

Today, @EU_Commission decided to ask the Court of Justice to impose interim measures ordering Polish gov to suspend the functioning of the Disciplinary Chamber of the Supreme Court. We remain ready to engage in a constructive dialogue based on fairness and respect with #Poland.