Під час ударів Ірану по базах в Іраку постраждали 11 американських військових

Кілька американських військовослужбовців були поранені під час ракетного удару Ірану по авіабазі Аль-Асад в Іраку минулого тижня, незважаючи на те, що Пентагон спочатку заявив, що постраждалих не було.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Хоча жоден американський військовослужбовець не загинув 8 січня внаслідок іранської атаки на авіабазу Аль-Асад, кілька осіб отримали допомогу через контузію і досі перебувають під наглядом",-йдеться в заяві очолюваної США військової коаліції, що бореться з ІДІЛ в Іраку і Сирії.

"В якості запобіжного заходу військовослужбовці були перевезені з авіабази Аль-Асад в Іраку в Регіональний медичний центр Ландштуль в Німеччині для подальшого обстеження. Коли вони будуть визнані придатними до служби, очікується, що військовослужбовці повернуться в Ірак ", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що 11 військовослужбовців були поранені в результаті ударів, скоєних як акт помсти за американські авіаудари, які вбили іранського генерала Касема Сулеймані.

Після нападу Пентагон заявив, що в результаті удару 16 ракет, випущених Іраном, жертв не було. Президент США Дональд Трамп також заявив, що ніхто в результаті ударів не постраждав, а самим базам було завдано мінімальну шкоду.

У відповідь на ракетні удари США посилили санкції проти Ірану.