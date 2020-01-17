Во время ударов Ирана по базам в Ираке пострадали 11 американских военных

Несколько американских военнослужащих были ранены во время ракетного удара Ирана по авиабазе Аль-Асад в Ираке на прошлой неделе, несмотря на то, что Пентагон сначала заявил, что пострадавших не было.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Хотя ни один американский военнослужащий не погиб 8 января в результате иранской атаки на авиабазу Аль-Асад, несколько человек получили помощь из-за контузии и до сих пор находятся под наблюдением",-говорится в заявлении возглавляемой США военной коалиции, борющейся с ИГИЛ в Ираке и Сирии.

"В качестве меры пресечения военнослужащие были перевезены с авиабазы Аль-Асад в Ираке в Региональный медицинский центр Ландштуль в Германии для дальнейшего обследования. Когда они будут признаны пригодными к службе, ожидается, что военнослужащие вернутся в Ирак ", - говорится в заявлении.

Сообщается, что 11 военнослужащих были ранены в результате ударов, совершенных как акт мести за американские авиаудары, которые убили иранского генерала Касема Сулеймани.

После нападения Пентагон заявил, что в результате удара 16 ракет, выпущенных Ираном, жертв не было. Президент США Дональд Трамп также заявил, что никто в результате ударов не пострадал, а самим базам был нанесен минимальный ущерб.

В ответ на ракетные удары США усилили санкции против Ирана.