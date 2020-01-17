Рада обрала нового голову міжнародного комітету замість Яременка

Верховна Рада звільнила з посади голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка, який понад два з половиною місяці тому "засвітився" у секс-скандалі, та обрала на цю посаду Олександра Мережка.

За відкликання Яременка у п’ятницю, 17 січня, проголосували 317 народних депутатів, повідомляє "Європейська правда".

"Верховна рада нарешті розглянула мою заяву. Тепер більше часу лишатиметься на справи округу", - прокоментував рішення Яременко на своїй сторінці у Facebook.

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Він додав, що радий за Олександра Мережка, нардепа від "Слуги народу", якого Рада призначила на звільнену Яременком посаду.

Мережко до висунення фракцією на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики був головою підкомітету цивільного та адміністративного законодавства правового комітету Верховної Ради.

На момент обрання народним депутатом - професор кафедри права, Київський національний лінгвістичний університет.

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти сфотографували у Верховній Раді, як Яременко під час роботи в сесійній залі домовляється в мережі знайомств про зустріч за гроші.

Спершу Яременко заявив нібито про провокацію для журналістів, проте згодом попросив вибачення у всіх, кому створив проблеми своїм вчинком, і написав заяву про відставку.

Втім, попри це він понад два з половиною місяці очолював комітет.