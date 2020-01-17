Рада избрала нового главу международного комитета вместо Яременко

Верховная рада уволила с должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко, который более двух с половиной месяца назад "засветился" в секс-скандале, и избрал на эту должность Александра Мережко.

За отзыв Яременко в пятницу, 17 января, проголосовали 317 народных депутатов, сообщает "Европейская правда".

"Верховная рада наконец рассмотрела мое заявление. Теперь больше времени будет оставаться на дела округа", - прокомментировал решение Яременко на своей странице в Facebook.

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Он добавил, что рад за Александра Мережко, нардепа от "Слуги народа", которого Рада назначила на освобожденную Яременко должность.

Мережко до выдвижения фракцией на должность председателя комитета по вопросам внешней политики был председателем подкомитета гражданского и административного законодательства правового комитета Верховной рады.

На момент избрания народным депутатом - профессор кафедры права, Киевский национальный лингвистический университет.

Напомним, 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко во время работы в сессионном зале договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.

Сначала Яременко заявил якобы о провокации для журналистов, однако впоследствии попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком, и написал заявление об отставке.

Впрочем, несмотря на это, он более двух с половиной месяца возглавлял комитет.