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Президент Румунії назвав умову для співпраці з чинним урядом Молдови

П'ятниця, 17 січня 2020, 15:28

Румунія надаватиме повноцінну підтримку Молдові лише в тому разі, якщо чинний уряд в Кишиневі продемонструє, що він готовий продовжувати реформи і прихильний до європейському курсу.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс на щорічних зборах послів, акредитованих в Бухаресті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.ro.

"Європейський курс - єдиний вірний шлях до реформування інституцій, який принесе відчутну користь громадянам. Ми не впевнені, що нинішній уряд націлений на європейський курс. Тому ми продовжимо лише проєкти з підтримки громадян безпосередньо, проєкти на місцевому рівні і ті, що стосуються взаємопід'єднання енергомереж", - заявив Йоганніс.

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"Ми відновимо повну співпрацю лише тоді, коли побачимо на урядовому рівні конкретні дії, спрямовані на продовження європейського шляху, процес реформ, особливо у таких сферах, як правосуддя, управління та боротьба з корупцією, які можуть забезпечити демократичний шлях та передбачуваність всередині країни і ззовні", - сказав голова держави.

Прем'єр-міністр Румунії Людовік Орбан в ході свого візиту до Брюсселя 8 січня назвав зміну уряду в Молдові "кроком назад" і заявив, що Бухарест не сприймає чинний уряд Молдови як серйозного партнера.

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