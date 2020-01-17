Президент Румунії назвав умову для співпраці з чинним урядом Молдови

Румунія надаватиме повноцінну підтримку Молдові лише в тому разі, якщо чинний уряд в Кишиневі продемонструє, що він готовий продовжувати реформи і прихильний до європейському курсу.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс на щорічних зборах послів, акредитованих в Бухаресті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.ro.

"Європейський курс - єдиний вірний шлях до реформування інституцій, який принесе відчутну користь громадянам. Ми не впевнені, що нинішній уряд націлений на європейський курс. Тому ми продовжимо лише проєкти з підтримки громадян безпосередньо, проєкти на місцевому рівні і ті, що стосуються взаємопід'єднання енергомереж", - заявив Йоганніс.

"Ми відновимо повну співпрацю лише тоді, коли побачимо на урядовому рівні конкретні дії, спрямовані на продовження європейського шляху, процес реформ, особливо у таких сферах, як правосуддя, управління та боротьба з корупцією, які можуть забезпечити демократичний шлях та передбачуваність всередині країни і ззовні", - сказав голова держави.

Прем'єр-міністр Румунії Людовік Орбан в ході свого візиту до Брюсселя 8 січня назвав зміну уряду в Молдові "кроком назад" і заявив, що Бухарест не сприймає чинний уряд Молдови як серйозного партнера.