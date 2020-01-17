Президент Румынии назвал условие для сотрудничества с действующим правительством Молдовы

Румыния будет предоставлять полноценную поддержку Молдове только в том случае, если действующее правительство в Кишиневе продемонстрирует, что оно готово продолжать реформы и привержено европейскому курсу.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на ежегодном собрании послов, аккредитованных в Бухаресте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.ro.

"Европейский курс - единственно верный путь к реформированию институтов, который принесет ощутимую пользу гражданам. Мы не уверены, что нынешнее правительство нацелено на европейский курс. Поэтому мы продолжим только проекты по поддержке граждан непосредственно, проекты на местном уровне и касающиеся взаимоподключения энергосетей", - заявил Йоханнис.

Читайте также В Молдове пять партий объединились в движении за объединение с Румынией

"Мы восстановим полное сотрудничество только тогда, когда увидим на правительственном уровне конкретные действия, направленные на продолжение европейского пути, процесс реформ, особенно в таких сферах, как правосудие, управление и борьба с коррупцией, которые могут обеспечить демократический путь и предсказуемость внутри страны и извне", - сказал глава государства.

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан в ходе своего визита в Брюссель 8 января назвал смену правительства в Молдове "шагом назад" и заявил, что Бухарест не воспринимает действующее правительство Молдовы как серьезного партнера.