У Польщі пташиний грип вбив 25 тис. індиків біля кордону з Україною

Влада на сході Польщі стверджує, що пташиний грип є причиною загибелі щонайменше 25 000 індиків на птахофабриках біля кордонів країни з Україною та Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Польські ветеринарні органи у четвер планували забити десятки тисяч птахів у районі Любартова, головного регіону птахівництва країни. Поліція заблокувала доступ нерезидентів до враженого району.

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Головний ветеринар Люблінського воєводства Павел Пйотровський підтвердив, що смертельний вірус H5N8 був причиною смерті індиків у двох фермах у селі Старий Устимів, розташованого за 45 кілометрів від кордонів з Україною та Білоруссю.

Незрозуміло, як вірус пташиного грипу потрапив на ферми.