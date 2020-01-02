У Польщі пташиний грип вбив 25 тис. індиків біля кордону з Україною
Четвер, 2 січня 2020, 14:50
Влада на сході Польщі стверджує, що пташиний грип є причиною загибелі щонайменше 25 000 індиків на птахофабриках біля кордонів країни з Україною та Білоруссю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.
Польські ветеринарні органи у четвер планували забити десятки тисяч птахів у районі Любартова, головного регіону птахівництва країни. Поліція заблокувала доступ нерезидентів до враженого району.
Головний ветеринар Люблінського воєводства Павел Пйотровський підтвердив, що смертельний вірус H5N8 був причиною смерті індиків у двох фермах у селі Старий Устимів, розташованого за 45 кілометрів від кордонів з Україною та Білоруссю.
Незрозуміло, як вірус пташиного грипу потрапив на ферми.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua