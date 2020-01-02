В Польше птичий грипп убил 25 тыс. индюков у границы с Украиной
Четверг, 2 января 2020, 14:50
Власть на востоке Польши утверждает, что птичий грипп является причиной гибели по меньшей мере 25 000 индюков на птицефабриках у границ страны с Украиной и Беларусью.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
Польские ветеринарные органы в четверг планировали забить десятки тысяч птиц в районе Любартова, главного региона птицеводства страны. Полиция заблокировала доступ нерезидентов к ураженному району.
Главный ветеринар Люблинского воеводства Павел Пиотровский подтвердил, что смертельный вирус H5N8 был причиной смерти индюков в двух фермах в селе Старый Устим, расположенном в 45 километрах от границы с Украиной и Беларусью.
Непонятно, как вирус птичьего гриппа попал на фермы.
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