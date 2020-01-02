В Польше птичий грипп убил 25 тыс. индюков у границы с Украиной

Власть на востоке Польши утверждает, что птичий грипп является причиной гибели по меньшей мере 25 000 индюков на птицефабриках у границ страны с Украиной и Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Польские ветеринарные органы в четверг планировали забить десятки тысяч птиц в районе Любартова, главного региона птицеводства страны. Полиция заблокировала доступ нерезидентов к ураженному району.

Главный ветеринар Люблинского воеводства Павел Пиотровский подтвердил, что смертельный вирус H5N8 был причиной смерти индюков в двух фермах в селе Старый Устим, расположенном в 45 километрах от границы с Украиной и Беларусью.

Непонятно, как вирус птичьего гриппа попал на фермы.