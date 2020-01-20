Зеленський відвідає форум у Давосі - планує виступ і низку зустрічей
22 січня президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Швейцарії для участі у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ОПУ.
Програмою візиту передбачено виступ голови держави під час Давоського форуму, йдеться у повідомленні.
"Крім того, заплановано низку зустрічей з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій", - зазначили в ОПУ.
Всесвітній економічний форум запланований у швейцарському Давосі 21-24 січня.
Раніше стало відомо, що від України на форумі зареєструвалося шестеро учасників: президент України Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, олігарх Віктор Пінчук, який щорічно організовує Український сніданок в Давосі, нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко і Дарія Каленюк, виконавчий директор громадської організації "Центр протидії корупції".