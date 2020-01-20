Двоє людей загинули через негоду в Іспанії
Понеділок, 20 січня 2020, 16:22
Сильний сніг, дощ і штормовий вітер накрили багато районів Іспанії в понеділок – в результаті негоди загинули двоє людей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.
П'ять провінцій оголосили надзвичайну ситуацію. Шторм спричинив закриття аеропорту Аліканте та близько 30 доріг у східному регіоні.
Чоловік помер в неділю в північній провінції Леон. Його збила машина, коли він намагався надіти ланцюги проти ковзання на власний транспортний засіб.
Бездомну жінку знайшли мертвою в понеділок після того, як вона заснула на вулиці під час шторму в східному місті Гандія.
Сильний шторм пошкодив майно на морських берегах Гандії та інших міст.
Очікується, що погана погода триватиме до середи.
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