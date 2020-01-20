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Двоє людей загинули через негоду в Іспанії

Понеділок, 20 січня 2020, 16:22

Сильний сніг, дощ і штормовий вітер накрили багато районів Іспанії в понеділок – в результаті негоди загинули двоє людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

П'ять провінцій оголосили надзвичайну ситуацію. Шторм спричинив закриття аеропорту Аліканте та близько 30 доріг у східному регіоні.

 
Штормовий вітер в Барселоні
Фото: АР

Чоловік помер в неділю в північній провінції Леон. Його збила машина, коли він намагався надіти ланцюги проти ковзання на власний транспортний засіб.

Бездомну жінку знайшли мертвою в понеділок після того, як вона заснула на вулиці під час шторму в східному місті Гандія.

Сильний шторм пошкодив майно на морських берегах Гандії та інших міст.

Очікується, що погана погода триватиме до середи.

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Іспанія
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