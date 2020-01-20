Два человека погибли из-за непогоды в Испании

Сильный снег, дождь и штормовой ветер накрыли многие районы Испании в понедельник - в результате непогоды погибли два человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Пять провинций объявили чрезвычайную ситуацию. Шторм привел к закрытию аэропорта Аликанте и около 30 дорог в восточном регионе.

Штормовой ветер в Барселоне Фото: АР

Мужчина скончался в воскресенье в северной провинции Леон. Его сбила машина, когда он пытался надеть цепи противоскольжения на свою машину.

Бездомную женщину нашли мертвой в понедельник после того, как она заснула на улице во время шторма в восточном городе Гандия.

Сильный шторм повредил имущество на морских берегах Гандии и других городов.

Ожидается, что плохая погода продлится до среды.