Два человека погибли из-за непогоды в Испании
Понедельник, 20 января 2020, 16:22
Сильный снег, дождь и штормовой ветер накрыли многие районы Испании в понедельник - в результате непогоды погибли два человека.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.
Пять провинций объявили чрезвычайную ситуацию. Шторм привел к закрытию аэропорта Аликанте и около 30 дорог в восточном регионе.
Мужчина скончался в воскресенье в северной провинции Леон. Его сбила машина, когда он пытался надеть цепи противоскольжения на свою машину.
Бездомную женщину нашли мертвой в понедельник после того, как она заснула на улице во время шторма в восточном городе Гандия.
Сильный шторм повредил имущество на морских берегах Гандии и других городов.
Ожидается, что плохая погода продлится до среды.
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