Ясько розказала, як українська делегація спілкуватиметься з росіянами в ПАРЄ

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) не має наміру співпрацювати з представниками РФ в організації, а спілкування можливе лише в рамках міжнародного права.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю виданню "Новое время" заявила глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

"У нас не заплановано жодної співпраці з делегацією Росії", - сказала Ясько, відповідаючи на запитання, якою буде співпраця української і російської делегацій в Асамблеї.

Водночас коментуючи можливе спілкування з російськими делегатами Ясько сказала, що з РФ "необхідно розмовляти тільки в межах міжнародного права".

"Якщо в дебатах Росія говорить про неправильні і фейкові наративи, звичайно, ми повинні відповідати, вступати в діалог, доносити свою позицію. Але це не означає, що ми повинні дружити з ними і забувати, хто агресор. Правда і міжнародне право на нашому боці", - зазначила Єлизавета Ясько.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада проголосувала за постанову про участь української делегації в січневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Найближча сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі і вона стане першою за багато років, коли українська й російська делегації разом опиняться у сесійній залі ПАРЄ. Нагадаємо, в 2014 році делегація РФ була позбавлена ​​права голосу в Асамблеї через анексію Криму і невдовзі припинила брати участь в роботі ПАРЄ аж до рішення про повернення, яке було ухвалене торік у червні.

На осінній сесії керівництво ВР офіційно не представило в секретаріат ПАРЄ списку нової делегації для затвердження її повноважень - на знак протесту проти повернення делегації РФ в асамблею.