Рада ухвалила постанову про повернення України до роботи в ПАРЄ

Верховна Рада проголосувала за постанову про участь української делегації в січневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила глава делегації Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook.

"Ми їдемо до Страсбурга, щоб боротися за Україну. Дякую всім, хто підтримав парламентську дипломатію", - написала Ясько.

Рішення підтримали 348 депутатів - фракція "Слуга народу" в повному складі, "Батьківщина" в повному складі, більшість депутатів ОПЗЖ і "Голосу". Із фракції "Європейська солідарність" проголосували 9 депутатів.

Як відомо, у червні 2018 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дозволила російській делегації (яка в 2014 році була позбавлена ​​права голосу в асамблеї через анексію Криму) повернутися в ПАРЄ.

На осінній сесії керівництво Ради офіційно не представило в секретаріат ПАРЄ списку нової делегації для затвердження її повноважень - на знак протесту проти повернення делегації РФ в асамблею.

Зараз делегація РФ бере участь в роботі ПАРЄ без будь-яких обмежень. У грудні Венеціанська комісія розглянула прохання регламентного комітету ПАРЄ роз'яснити статус депутатів Держдуми РФ, обраних з урахуванням голосів громадян анексованого Криму.

"Венеціанка" визнала, що ПАРЄ не зобов’язана відмовляти у визнанні повноважень депутатів з держави-члена РЄ, яка анексувала частину іншої держави.

Найближча сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі.