В Ірані депутат запропонував грошову винагороду за вбивство Трампа

Іранський депутат запропонував винагороду в розмірі 3 мільйонів доларів тому, хто вб’є президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Від імені жителів провінції Керман ми виплатимо грошову винагороду в розмірі 3 мільйонів доларів готівкою тому, хто вб’є Трампа", - заявив депутат Ахмед Хамзе у виступі перед парламентом.

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Він не сказав, чи буде винагорода офіційно підтримана з боку керівництва Ірану.

Місто Керман, розташоване в однойменній провінції на південь від столиці, є рідним містом Кассема Сулеймані, іранського командира, чиє вбивство в результаті удару безпілотника за наказом Трампа 3 січня в Багдаді спонукало Іран запустити ракети по цілях США в Іраку.

Посол США з питань роззброєння Роберт Вуд назвав цю нагороду "безглуздою", заявивши журналістам в Женеві, що вона продемонструвала "терористичні основи" іранського істеблішменту.

Напруга між Іраном та США зростала з того часу, як Трамп вивів Вашингтон з міжнародної ядерної угоди в 2018 році і поновив американські санкції проти Тегерана.