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Іран визнав, що літак МАУ збили двома ракетами

Вівторок, 21 січня 2020, 08:10

Український пасажирський літак, який зазнав катастрофи після вильоту зі столиці Ірану 8 січня, збили двома ракетами класу "земля-повітря" близького радіусу дії.

Такі висновки зробила Іранська організація цивільної авіації у другому попередньому звіті про розслідування, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

У звіті сказано: "Літак вилетів з Тегерана о 6:12 ранку за місцевим часом і втратив усі контакти з управлінням повітряним рухом на висоті 2469 м.

Літак зник з екранів радіолокації вторинного спостереження о 6:15 ранку та з радарів первинного спостереження о 6:18 ранку.

Літак проминув житловий район, і його перший фізичний контакт із землею стався у громадському парку. Літак розбивався, переміщаючись футбольним полем, поблизу земельних ділянок та садів.

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Вилучений реєстратор польоту і бортовий самописець є одними з найпередовіших пристроїв у світі, а Ірану не вистачає засобів для декодування цих пристроїв.

Французькі та американські агентства з розслідування авіаційних подій відмовилися надіслати в Іран необхідне обладнання для розшифровки чорних скриньок".

20 січня президент Володимир Зеленський провів зустріч із спецпредставником президента Ірану Мохаммадом Есламі. 

Очікується прибуття представників Ірану, які ознайомляться з технічними можливостями України для розшифровки "чорних скриньок".

Сторони погодилися, що всі залишки літака, які збереглися після катастрофи, мають бути повернені в Україну.

Іран заявив, що літак був збитий випадково, і оголосив про арешт кількох людей у зв'язку з катастрофою.

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