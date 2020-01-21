В Иране депутат предложил денежное вознаграждение за убийство Трампа

Иранский депутат предложил вознаграждение в размере 3 миллионов долларов тому, кто убьет президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"От имени жителей провинции Керман мы выплатим денежное вознаграждение в размере 3 миллионов долларов наличными тому, кто убьет Трампа", - заявил депутат Ахмед Хамзе в выступлении перед парламентом.

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Он не сказал, будет ли вознаграждение официально поддержано со стороны руководства Ирана.

Город Керман, расположенный в одноименной провинции к югу от столицы, является родным городом Кассема Сулеймани, иранского командира, чье убийство в результате удара беспилотника по приказу Трампа 3 января в Багдаде побудило Иран запустить ракеты по целям США в Ираке.

Посол США по вопросам разоружения Роберт Вуд назвал эту награду "бессмысленной", заявив журналистам в Женеве, что она продемонстрировала "террористические основы" иранского истеблишмента.

Напряжение между Ираном и США росло с того времени, как Трамп вывел Вашингтон из международной ядерной сделки в 2018 году и возобновил американские санкции против Тегерана.