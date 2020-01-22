Туреччина вжила заходів в аеропортах через смертельний коронавірус з Китаю

Туреччина підготувала термальні камери та інші запобіжні заходи проти поширення нового коронавіруса з Китаю, але стверджує, що зараз немає зафіксованих випадків зараження та пацієнтів, яким загрожує ризик.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа розповів турецькій державній інформаційній агенції Anadolu.

Нагадаємо, в Китаї в наслідок поширення вірусу вже померло 9 людей. Влада інформує про 440 підтверджених випадків зараження. Вірус поширився в головні міста Китаю, а також у США, Таїланд, Південну Корею, Японію та Тайвань.

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Новий турецький аеропорт в Стамбулі є великим міжнародним центром, в минулому році він обслужив понад 50 мільйонів пасажирів. Авіакомпанія Turkish Airlines виконує щоденні рейси в Китай, включаючи Пекін, Шанхай і Гуанчжоу.

"У нас, зокрема, є карантинні кімнати та інспекційні центри в аеропорту. Наша команда в аеропортах уважно стежить за всіма пасажирами, які прибувають з Китаю, особливо за тими, хто має труднощі з кашлем, диханням" - повідомив міністр.

Туреччина облаштувала теплові камери для обстеження в аеропортах як превентивний захід, у той час як Всесвітня організація охорони здоров'я не вважає їх необхідними для країни, додав міністр. Разом з тим сьогодні Міністерство охорони здоров'я Туреччини проведе зустріч з оцінки ризику щодо вірусу, зазначив міністр.

Як повідомлялося, в аеропорту Рима посилюють перевірки через китайський коронавірус.