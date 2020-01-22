Турция приняла меры в аэропортах из-за смертельного коронавируса из Китая

Турция подготовила термальные камеры и другие меры против распространения нового коронавируса из Китая, но утверждает, что сейчас нет зафиксированных случаев заражения и пациентов, которым грозит риск.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр здравоохранения Фахреттин Коджа рассказал турецкому государственному агентству Anadolu.

Напомним, в Китае в результате распространения вируса уже умерло 9 человек. Власть информирует о 440 подтвержденных случаев заражения. Вирус распространился в главные города Китая, а также в США, Таиланд, Южную Корею, Японию и Тайвань.

Новый турецкий аэропорт в Стамбуле является крупным международным центром, в прошлом году он обслужил более 50 миллионов пассажиров. Авиакомпания Turkish Airlines выполняет ежедневные рейсы в Китай, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.

"У нас, в частности, есть карантинные комнаты и инспекционные центры в аэропорту. Наша команда в аэропортах внимательно следит за всеми пассажирами, прибывающими из Китая, особенно теми, кто испытывает трудности с кашлем, дыханием", - сообщил министр.

Турция обустроила тепловые камеры для обследования в аэропортах в качестве превентивной меры, в то время как Всемирная организация здравоохранения не считает их необходимыми для страны, добавил министр. Вместе с тем сегодня Министерство здравоохранения Турции проведет встречу по оценке риска вируса, отметил министр.

Как сообщалось, в аэропорту Рима усиливают проверки из-за китайского коронавируса.