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В аеропорту Рима посилюють перевірки через невідомий коронавірус з Китаю

Середа, 22 січня 2020, 09:38

Італійська влада розпочала в аеропорту Рима додаткові перевірки на предмет можливих випадків нового коронавірусу з симптомами пневмонії, який вперше з'явився в Китаї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Aviation Pros.

Імовірність того, що вірус потрапить до Європейського Союзу, "невелика, але не виключена", заявили в Міністерстві охорони здоров'я Італії.

У римському аеропорту Ф’юмічіно вживаються заходи з перевірки можливих випадків захворювання на рейсах з китайського мегаполісу Ухань, де вперше зафіксували вірус, що вже забрав життя кількох осіб.

Є три прямі рейси в Ухань з римського аеропорту, а також кілька непрямих рейсів. Поїздки по цих маршрутах, як очікується, збільшаться напередодні китайського Нового року на цьому тижні.

Італійська влада рекомендує пасажирам відкласти будь-які несуттєві поїздки в Ухань.

Представник міністерства охорони здоров'я пояснив, що пілот повинен повідомляти про будь-якого пасажира на борту з відповідними симптомами, якого, як наслідок, мають негайно доставити до римського Національного інституту інфекційних захворювань.

Як повідомлялося, ЄС співпрацює з Китаєм щодо інформації про спалах у країні раніше невідомого коронавірусу і отримує від китайської сторони останні оновлення.

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Італія
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