Трамп анонсував "драматичні кроки" стосовно СОТ

Президент США Дональд Трамп в середу анонсував зустріч з гендиректором СОТ у Вашингтоні наступного тижня, пообіцявши "драматичні кроки" стосовно організації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Ми збираємося зробити щось, що, я думаю, буде дуже драматичним", - сказав Трамп журналістам.

Генеральний директор СОТ Роберто Азеведо і інші представники всесвітнього органу прибудуть до Вашингтона "десь на наступному тижні або, можливо, тиждень опісля, і ми почнемо над цим працювати", додав Трамп.

Цього місяця Сполучені Штати підписали першу фазу торгової угоди з Китаєм і наблизилися до ухвалення нової торгової угоди з Мексикою і Канадою. Трамп і його адміністрація звинуватили СОТ в тому, що організація дозволила Китаю скористатися Сполученими Штатами.

Азеведо, виступаючи разом з Трампом на пресконференції, сказав, що СОТ потребує серйозних змін, і що багатостороння система не функціонує належним чином

"Якщо СОТ повинна виконувати свою роль в сучасній світовій економіці, її необхідно оновити. Ми прагнемо здійснити ці зміни", - сказав він.