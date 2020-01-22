Трамп анонсировал "драматические шаги" в отношении ВТО

Президент США Дональд Трамп в среду анонсировал встречу с гендиректором ВТО в Вашингтоне на следующей неделе, пообещав "драматические шаги" по организации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы собираемся сделать что-то, что, я думаю, будет очень драматичным", - сказал Трамп журналистам.

Генеральный директор ВТО Роберто Азеведо и другие представители всемирного органа прибудут в Вашингтон "где-то на следующей неделе или, возможно, неделей позже, и мы начнем над этим работать", добавил Трамп.

В этом месяце Соединенные Штаты подписали первую фазу торгового соглашения с Китаем и приблизились к принятию нового торгового соглашения с Мексикой и Канадой. Трамп и его администрация обвинили ВТО в том, что организация позволила Китаю воспользоваться Соединенными Штатами.

Азеведо, выступая вместе с Трампом на пресс-конференции, сказал, что ВТО требует серьезных изменений, и многосторонняя система не функционирует должным образом

"Если ВТО должна выполнять свою роль в современной мировой экономике, ее необходимо обновить. Мы стремимся осуществить эти изменения", - сказал он.