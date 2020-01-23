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Парламент Британії остаточно схвалив угоду про Brexit

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Парламент Британії остаточно схвалив угоду про Brexit

Четвер, 23 січня 2020, 10:23

Палата лордів парламенту Британії дала згоду на схвалення угоди про Brexit, яка дозволяє вихід країни з ЄС з угодою 31 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

На початку цього тижня Палата лордів внесла кілька змін в законодавство, в тому числі положення, що забезпечує захист дітей-біженців після Brexit.

Однак у середу Палата громад відхилила всі поправки, через що законопроєкт повернувся до верхньої палати. Документ міг передаватися із палати в палату до остаточного погодження, однак пери вирішили не загострювати протистояння.

Таким чином угода про Brexit остаточно схвалена британським парламентом і потребує лише підпису королеви, щоб стати законом.

Очікується, що Єлизавета ІІ підпише документ у четвер.

29 січня Європарламент збереться для обговорення і ратифікації угоди.

Процес ратифікації буде завершено протягом наступного тижня до кінцевої дати виходу Британії з ЄС 31 січня.

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