Парламент Британии окончательно одобрил соглашение о Brexit

Палата лордов парламента Великобритании дала согласие на одобрение соглашения о Brexit, которое позволяет выход страны из ЕС по соглашению 31 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В начале этой недели Палата лордов внесла несколько изменений в законодательство, в том числе положение, обеспечивающее защиту детей-беженцев после Brexit.

Однако в среду Палата общин отклонила все поправки, из-за чего законопроект вернулся в верхнюю палату. Документ мог передаваться из палаты в палату до окончательного согласования, однако пэры решили не обострять противостояние.

Таким образом соглашение о Brexit окончательно одобрено британским парламентом и требует лишь подписи королевы, чтобы стать законом.

Ожидается, что Елизавета II подпишет документ в четверг.

29 января Европарламент соберется для обсуждения и ратификации соглашения.

Процесс ратификации будет завершен в течение следующей недели до финальной даты выхода Британии из ЕС 31 января.