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Brexit: нова поразка уряду Джонсона, Палата лордів внесла зміни в угоду з ЄС

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Brexit: нова поразка уряду Джонсона, Палата лордів внесла зміни в угоду з ЄС

Вівторок, 21 січня 2020, 20:58

Уряд прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона зазнав четвертої поразки в Палаті лордів, яка розглядає законодавство про Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда з посиланням на Reuters.

Члени верхньої палати парламенту сьогодні проголосували за те, щоб гарантувати, що діти-біженці без супроводу можуть возз'єднуватися з сім'єю у Великій Британії. Це обіцянка була дана попередницею Джонсона Терезою Мей, але була видалена з законодавства новим урядом.

Консерватори Джонсона отримали значну більшість в нижній палаті, Палаті громад, на виборах 12 грудня, і раніше цього місяця швидко схвалили законодавство, необхідне для ратифікації угоди про вихід з ЄС.

Але Палата лордів, де уряд Джонсона не має більшості, внесла три зміни в законодавство в понеділок, в тому числі щодо прав громадян ЄС після Brexit.

Представник Джонсона заявив, що уряд буде прагнути скасувати зміни, внесені в законодавство про Brexit, коли законопроєкт повернеться в Палату громад пізніше цього тижня.

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