Швейцарія викарбувала найменшу золоту монету у світі

Швейцарія викарбувала настільки маленьку золоту монету, що до неї треба дуже уважно придивитися, щоб побачити зображення фізика Альберта Ейнштейна з висолопленим язиком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Державний монетний двір Swissmint заявив, що золота монета діаметром 2,96 міліметра є найменшою у світі.

Читайте також У Британії рідкісну монету продали за рекордні 1 млн фунтів

Вона важить 0,063 грама і має номінальну вартість 1/4 швейцарського франка (0,26 долара).

Swissmint заявив, що монету, яких було виготовлено всього 999, продаватимуть за 199 франків зі спеціальною лупою, щоб власники могли побачити портрет відомого фізика на ній.

У січні монетний двір країни випускає також срібну пам'ятну монету у 20 швейцарських франків. На ній розмістять обличчя знаменитого тенісиста Роджера Федерера.