Швейцария отчеканила самую маленькую золотую монету в мире

Швейцария отчеканила настолько маленькую золотую монету, надо очень внимательно присмотреться, чтобы увидеть на ней изображение физика Альберта Эйнштейна с высунутым языком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Государственный монетный двор Swissmint заявил, что золотая монета диаметром 2,96 миллиметра является самой маленькой в ​​мире.

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Она весит 0,063 грамма и имеет номинальную стоимость 1/4 швейцарского франка (0,26 доллара).

Swissmint заявил, что монета, которых было изготовлено всего 999, будет продаваться за 199 франков со специальной лупой, чтобы владельцы могли увидеть портрет известного физика на ней.

В январе монетный двор страны выпускает также серебряную памятную монету в 20 швейцарских франков. На ней разместят портрет знаменитого теннисиста Роджера Федерера.