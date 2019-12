Швейцарський монетний двір вперше зобразить на монеті живу людину

Швейцарський монетний двір вирішив відзначити досягнення знаменитого тенісиста Роджера Федерера, розмістивши його обличчя на монеті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Двадцятикратний чемпіон Grand Slam Федерер стане першою живою людиною, чий портрет з’явиться на монеті.

Срібну пам'ятну монету у 20 швейцарських франків монетний двір країни випустить у січні.

За планами, у травні на додачу буде випущено золоту пам'ятну монету у 50 швейцарських франків.

"Дякую Швейцарії і монетному двору за цю неймовірну честь і привілей", - написав 38-річний тенісист у своєму Twitter.

Thank you Switzerland🇨🇭and Swissmint for this incredible honour and privilege. 🙏#DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6