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Швейцарський монетний двір вперше зобразить на монеті живу людину

Вівторок, 3 грудня 2019, 10:23

Швейцарський монетний двір вирішив відзначити досягнення знаменитого тенісиста Роджера Федерера, розмістивши його обличчя на монеті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Двадцятикратний чемпіон Grand Slam Федерер стане першою живою людиною, чий портрет з’явиться на монеті.

Срібну пам'ятну монету у 20 швейцарських франків монетний двір країни випустить у січні.

За планами, у травні на додачу буде випущено золоту пам'ятну монету у 50 швейцарських франків.

"Дякую Швейцарії і монетному двору за цю неймовірну честь і привілей", - написав 38-річний тенісист у своєму Twitter.

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Швейцарія
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