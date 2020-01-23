В Словаччині міністр похуліганив у ресторані і подав у відставку

Словацький міністр з питань довкілля Ласло Солімош оголосив про відставку наступного дня після того, як поліція затримала його з братом за бійку у ресторані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.sk.

"Я попрошу вибачення перед тими, хто постраждав від моєї поведінки. Я готовий взяти на себе відповідальність за свій провал. Я іду у відставку", - сказав він журналістам.

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Поліція затримала Солімоша та його брата в середу, а згодом відпустила. Міністр з братом влаштували бійку з персоналом китайського ресторану в Братиславі. За даними ЗМІ, вони були у стані алкогольного сп’яніння. При цьому Солімош кричав, що він міністр і вимагає поваги.

В результаті інциденту в ресторані розбиті скляні двері. Збиток оцінили у 1000 євро. Одному зі співробітників ресторану знадобилась термінова медична допомога і госпіталізація, пише Pravda.sk.

За даними газети, міністру цей час зіштовхнувся зі складною життєвою ситуацією.

Партія Most-Híd, яку представляє Солімош, заявила, що шкодує через інцидент. "Ми знаємо, що Ласло Солімош переживає один з найскладніших моментів свого життя. Окрім того, що ми є політиками, ми також є людьми ", - заявила прессекретар партії Клара Магдеме.

Проти політика то його брата відкрили справу за статтями про хуліганство та нанесення майнової шкоди.